Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülke sınırları içinde ve dışında teröristin başını ezen Türkiye fotoğrafından rahatsızlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülke sınırları içinde ve dışında teröristin başını ezen Türkiye fotoğrafından rahatsızlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’da yapımı tamamlanan 15 milyar TL’lik yatırımların açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, "Muğla’nın her karış toprağında izimiz var, emeğimiz var. Hamdolsun. Muğla’mız tarımı ile turizmi ile ticareti ile bu emeklerimizi üretime, istihdama, kazanca dönüştürme konusunda çok başarılı. Geçtiğimiz 7 yılda ülkemizin alt ve üstyapısına kadar Türkiye 100’üncü yılı hazırlıklarını önemli ölçüde tamamlamanın huzuru ile huzurunuzdayız. Şimdi daha büyük hedeflerle daha büyük özgüvenle yönümüzü geleceğe yönelttik. Bundan 12 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilk açıkladığımızda geri kalmışlık ve faşizm kafalılar bizi küçümseme ve alaya almışlardı; hep yaptıkları gibi. 2023 hedeflerimiz için ‘Yapamazsınız’ diyorlardı. Bu onlar için bir hezeyandır. İstiklalimize ve istikbalimize göz dikenlerin tamamının da hakkından geldik. Kendi milletinden umudunu kesenlerin ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemek için sergiledikleri kepazeliklerini Cumhuriyet’in 100’üncü yılına gururla coşkuyla girdiğimiz bir döneme ulaştık" dedi.

"Sakarya’daki yatırımlarımızı sabote etmek istediler"

"Bay Kemal, işte Sakarya Arifiye’de bu ordunun başkomutanı, Tayyip Erdoğan ne yaptı orada? Fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Senin hayatında, senin aklında böyle bir şey var mı, böyle bir şey yapabilir misin? Altay tanklarının teslimini yaptık Bay Kemal" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlarla ordumuz çok daha güçlü. Ordumuz bunlarla terör örgütlerini inlerine gömüyor Bay Kemal. Sen bunlarla uğraşmak yerine cezaevindeki teröristleri nasıl çıkarırız diye uğraşıyor ve vadediyorsun. Diyarbakır’da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Demirtaş değil miydi? Bu millet sana bu yolu açmaz. Bu millet terörden beslenenlere, kan emicilere bu ülkede yol vermez. Ben milletime güveniyorum ve inanıyorum. Ve bu yolda el ele, omuz omuza yürüyeceğiz. Hak ve özgürlük denilince milletimiz ile el ele olacağız. Kan emicilerle olmayacağız. Sakarya’daki yatırımlarımızı sabote etmek için yapmadıklarını bırakmadılar. Şerefli komutanlarımızı hedef aldılar. Muğla’dan tüm milletime sesleniyorum ve soruyorum. Her gün sınırlarımızı taciz eden Yunanistan’a, elinde 10 binlerce masumun kanı olan PKK’ya, ülkemizin son yıllardaki en büyük ihanet çetesi FETÖ’ye ve Türk düşmanlarına gösteremediği tepkiyi, ordumuzun komutanlarına fütursuzca kötüleyen birisi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi? Bu ülkenin ve milletin hangi menfaatini bunlar savunabilir, hangi hedefini hayata geçirebilir? Bunlar Sakarya Arifiye’deki atıl fabrikanın bu ülkenin en önemli tesislerden birisi olmasından rahatsızlar. Karasından, havasından, siberine kadar her alandan rahatsızlar ve tahammül edemiyorlar" şeklinde konuştu.

"Ülke sınırları içinde ve dışında teröristin başını ezen Türkiye fotoğrafından rahatsızlar"

"Bunlar terörü sınırları içinde bitirmekle kalmayıp ülke sınırları dışında da mücadele eden teröristlerin başını ezen Türkiye fotoğrafına dayanamıyorlar" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bunlar küresel kriz karşısında diz çökmeyen bir ülkeyi kaldıramıyorlar. Darbecilerin kendilerine altın tepside sunacağı bir ülke hayali ile geçiyor bunların yaşamı. Ülkenin başına böyle çöreklendiler. Rahmetli Özal’ı bin bir yalan ve iftira ile çıkartıp ülkenin başına böyle musallat oldular. İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren bize de aynısını yapmak için çok uğraştılar. Daha büyük hizmetler kazandırmak için harcamamız gereken vaktimizin bir kısmını bunlarla mücadele etmek zorunda kaldık. Ne yaparlarsa yapsınlar, kendi insanlarının mücadelesini destek olmadılar. Yeni oyunlar peşinde koşuyorlar. Bir masa kurmuşlar etrafındaki herkesten ayrı ses çıkıyor. Herkes ayrı baş çekiyor. Herkes ayrı hesap yapıyor. Ya bunlar Anayasa’yı da bilmiyor. Nasıl oluyor da ‘Hemen seçime gideriz’ diyor. Bunların ‘Allah bir’ dediğine inanın, başka hiçbir şeye inanmayın. Kardeşlerim, masanın altında üstünde sakladıkları gözükmeyen ortakları ayrı telden çalıyor. Ortada fol yok, yumurta yok. Bunların ülkenin ve milletin iyiliğini istedikleri bir tek şey yok" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını sonunda, Muğla’da 5 milyar 221 milyon TL’ye mal olan ve yapımı tamamlanan sağlık, spor, eğitim, ulaşım, enerji ve kamu yatırımların açılışı gerçekleştirdi.