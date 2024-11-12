Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hazır bulundu.