Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya’da Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA’nın liderleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA’nın liderleriyle bir araya geldi.