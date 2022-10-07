Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerginlik yaşadığı iddialarına ilişkin, "Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin konuşması programda olmamasına rağmen ben konuşmamı yaptım masama geçtim. Kimden nasıl izin aldı ben bilmiyorum bana laf yetiştirmeye kalktı. Ben ona cevap verir miyim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerginlik yaşadığı iddialarına ilişkin, "Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin konuşması programda olmamasına rağmen ben konuşmamı yaptım masama geçtim. Kimden nasıl izin aldı ben bilmiyorum bana laf yetiştirmeye kalktı. Ben ona cevap verir miyim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yunan basınında yer alan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile tartışma yaşadığı iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Miçotakis protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin konuşması programda olmamasına rağmen ben konuşmamı yaptım masama geçtim. Kimsen nasıl izin aldı ben bilmiyorum bana laf yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına ben cevap mı veririm, Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi?" dedi.

“Putin arabuluculuğumuza teşekkür etti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Putin’in doğum yıldönümü. Onu tebrik edeyim istedim, hem de devam eden süreçle ilgili bizim arabuluculuğumuza teşekkür etti. Ayrıca ikili ilişkilerimize yönelik 3-4 gün içerisinde etraflıca görüşme yapabilirsek iyi olur. Asya görüşmelerine Sayın Putin’in de gelme durumu olursa gerek ikili görüşmeler, gerek Rusya-Ukrayna açısından görüşmelerimiz olabilir. Orada bir mutabakatımız oldu. Gerek telefon gerek Asya bir temasımız olacak” diye konuştu.

ABD ile F-16 görüşmelerine de değinen Erdoğan, "Dünyada bunun da alternatifleri var. Biz nasıl Patriotlarla ilgili ihtiyaçlarımız karşılanmayınca S-400’leri aldıysak, F-16 ihtiyacımız giderilmezse bu ihtiyacı giderecek çok ülke var" açıklamasını yaptı.