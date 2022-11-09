Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe’de yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe’de yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.