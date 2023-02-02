Erdoğan, Bahçeli’nin konutundan ayrıldıktan sonra kendisine ilgi gösteren vatandaşlara selam verdi.

AK Parti 26’ncı dönem Elazığ Milletvekili Açıkkapı: ’’Avrupa standartlarında bir stadyuma kavuştuk’’

AK Parti 26’ncı dönem Elazığ Milletvekili Açıkkapı: ’’Avrupa standartlarında bir stadyuma kavuştuk’’

MHP lideri Bahçeli’nin Beytepe’deki evinde basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 50 dakika sürdü. Ziyarette Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aracına kadar uğurladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

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