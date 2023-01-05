Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz. Ayrıca en düşük emekli maaşı tutarını da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, dün açıklanan emekli ve memur maaşlarına yapılan yüzde 25 zammın yükseltilerek yüzde 30’a çıkartıldığı müjdesini verdi. Çevre ile ilgili yapılan çalışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Plastik poşet kullanımında sağlanan azalma sayesinde bir yılda 550 bin ton atık oluşumunu engelleyerek 3,8 milyar lira tasarruf yaptık. Katı atık düzenli depolama tesislerinin hizmet verdiği nüfusu 69 buçuk milyona çıkardık. İller Bankası vasıtasıyla 3,2 milyar lira proje bedeli olan 411 projeyi tamamladık. 2 bine yakın çevre projesine 1,8 milyar lira yatırım yaptık. Bu sene çevre ve şehircilikte depozito yönetim sistemini tüm illerimizde ve ilçelerimizde kuracağımız 7 bin noktayla faaliyete geçireceğiz. Millet bahçelerimizin büyüklüğünü 81 milyon metrekareye çıkartacak, korunan alanlarda birlikte ülke genelinde büyük bir ekolojik koridor oluşturacağız" dedi.

Ayder ve çevresindeki düzenlemeleri bitirerek bölgeyi herkesin beğeneceği yeni görünüme kavuşturacaklarını söyleyen Erdoğan, “KÖYDES projeleriyle kırsal alandaki yerleşimlerimiz için 3 milyar 750 milyon liralık yatırım yapacağız. Türkiye tapu uygulamasını hayata geçirerek kişiye ve mekana bağlı olmadan işlem yapılabilmesini temin edeceğiz. Belediye nüfusunun tamamını katı atık hizmetinin kapsamına alacağız. Lisanslı ve lisanssız elektrik üretimi için güneş ve rüzgar santrali kurulacak hazine alanlarını kurumların ve yatırımcıların hizmetine sunacağız. TOKİ’nin yapımı süren 138 bin konut inşasını yeni ihalelerle daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl tarımda kırsal kalkınma yatırımlarına 1 milyar lira destek vererek üreticilerin 24 bin yeni makine ekipman alımını sağladıklarının altını çizen Erdoğan, “Su ürünleri yetiştiriciliğinin üretiminin ve ihracatının geliştirilmesi konusunda bir dizi projeyi devreye aldık. Hayvancılığın geliştirilmesi için sığır cinsi soy kütüğünden damızlık yetiştiriciliğinin desteklenmesine kadar pek çok çalışma gerçekleştirdik. Çayır ve mera alanlarını ıslah ederek hayvancılarımızın hizmetine sunmaya devam ettik. Hem vatandaşlarımızın ihtiyacını kesintisiz karşılamak hem ihracatımızı desteklemek için yüksek taban fiyatları ve desteklemeleri ile üreticilerimizin yanında olduk. Çiftçi kayıt sistemi başvurularını elektronik devlete entegre ederek üreticilerimize önemli bir kolaylık sağladı. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programının üçüncü etabı için hazırlıklara başladık. Kent tarımı modeliyle üretimi yaygınlaştırmak üzere jeotermal ısıtmalı seralar için tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri projesini güçlendirdik. Eko turizm alanları ve rotaların çoğaltarak, millet ormanlarını yaygınlaştırarak, ülkemizin güzelliklerini insanlarımızla buluşturduk. Orman köylerimizi destekleyerek yeni projeler devreye aldık” dedi.

Orman köylülerine müjdeli bir haber veren Erdoğan, “Bilindiği gibi orman köylerimizde yaşayan ve adeta ormanlarımızın gönüllü muhafızlığını yapan 7 milyon vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın gelirlerini artırarak refah seviyesini yükseltmek ve hayat şartlarını iyileştirmek için yeni bir destek projesi hazırladık. Geçtiğimiz yıl 530 milyon lira olarak gerçekleşen ve yüzde 20’si hibe kalan kısmı faizsiz olarak verilen ORKÖY ödemeleri için bu yıl 1,2 milyar lira tahsis ettik. Orman köylerimizde yaşayan ve orman emvali üretim işlerinde çalışan yaklaşık 200 bin vatandaşımıza verilen birim fiyatlarını 2022 yılında yüzde 112 artırmıştık. Şimdi de prim fiyatları yılın ilk 6 ayı için yüzde 50 artırıyoruz. Böylece. 2023 yılında orman köylülerimize 10 milyar 500 milyon lira ödeme yapabileceğiz. Hem ORKÖY ödemelerinin hem de yeni bir ev fiyatların orman köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tarım ve hayvancılığa yönelik teşvik ve yardımların artarak devam edeceğini söyleyen Erdoğan, “Ülkemizin en büyük, dünyanın beşinci büyük barajı Yusufeli’nin inşasını tamamlayarak 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1,9 milyar kilovat saat elektrik üretimine başlamak üzere su tutmaya başladık. İklim değişikliği ve yanlış kullanım sebebiyle azalan yeraltı sularımızı besleyecek tesislerin inşasını sürdürdük. Aralarında Silvan projesinin de olduğu ülkemizin önemli sulama tüneli ve tesislerinin inşasına devam edecek tedbirleri aldık. Bu sene tarım ve ormanda sahipsiz hayvanların rehabilitasyonuna yönelik kapsamlı bir çalışma yürüteceğiz. Kuraklığı izlemek, değerlendirmek ve alınacak tedbirleri belirlemek için ülke çapında yeni bir proje başlatacağız. Ülkemizin önemli bir gelir kaynağı haline dönüşen su ürünleri üretimini teşvike devam edeceğiz. Tarım ürünlerindeki fiyat dengesini sağlamak için daha etkin mekanizmalar kuracağız. Biyolojik gübrelerin geliştirilmesinin ve kullanımını yaygınlaştıracağız. Ülkemizin peynir envanterini çıkartarak bu önemli değerimizin hak ettiği yere gelmesine destek sağlayacağız. Hayvancılığı teşvik ederek ve arzı çoğaltarak et fiyatlarını dengede tutacak projelere ağırlık vereceğiz” dedi.

İnşası tamamlanan barajlardan elektrik üretimine başlayacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bünyan Sarıoğlan, İmamoğlu ve Viranşehir birinci ve ikinci kademe sulamalarına öncelik verileceğini belirtti. Ayrıca Erdoğan, kırsal kalkınma yatırımlarında 555 milyon euro hibe desteği içeren üçüncü part programı ile yeni bir dönemi başlatacaklarını söyledi.

Geçen yılı kapatırken asgari ücret rakamının bir önceki yılın başına göre iki kat artışla 8 bin 507 liraya yükseltildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yapılan artışın istihdamda herhangi bir sıkıntıya yol açmaması için asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı buradan tüm çalışanlarımız ve işverenlerimizle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz 2023’ün ilk iş gününü geçen yılın ihracatını 254,2 milyar dolarla kapattığımızın sevincini milletimize ilan ederek açtık” dedi.

2022 enflasyonunun yüzde 64,27 oranıyla kapatıldığının haberini aldıktan sonra memurların ve emeklilerin maaş artışlarının yeniden değerlendirildiğini belirten Erdoğan, “Malum olduğu üzere geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87’lik artışa gitmiş, özellikle temmuz ayında yüzde 42’ye varan bir zam yapmıştık. Enflasyon oranına endeksli hesaplara göre memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16,48 oranında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 15,4 seviyesinde maaş artışı alması gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için bu oranlara razı olamadık. Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları ile yaptığımız değerlendirme sonucunda bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25’lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da dün katıldığımız memur buluşmasında kamuoyuna bu şekilde duyurmuştuk. Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza bu oranı daha da yukarı çıkartacak formüller bulmaları talimatını vermiştik. Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30’a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz. Ayrıca en düşük emekli maaşı tutarını da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Bunların yılın ilk 6 ayına ait zamlar olduğunu, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni memur ve emekli maaşlarının çalışanlara hayırlı olmasını dileyerek, “Asgari ücret artışında da ifade ettiğim gibi yıl içinde beklenmedik durumlar ortaya çıkması halinde temmuz ayındaki düzenlemede bunun telafisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca geçtiğimiz hafta kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen düzenlemeyi herhangi bir yaş şartı getirmeden çıkartacağımızın müjdesiyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızı sevindirdik. Yenileriyle tüm emeklilerimizin hayatlarını hak ettikleri şekilde sürdürebilmeleri için gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Başörtüsü meselesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından bir gece yarısı sosyal medya üzerinden gündeme taşınan başörtüsüne hukuki güvence getirilmesi konusunu anayasa teklifiyle aile kurumumuzu güçlendirecek ilave bir adımla birlikte kökünden çözme irademizin biz takipçisiyiz. Şayet bu teklif meclis genel kurulunda 400’ün üzerinde bir oyla kabul edilirse biz önümüze gelen değişikliği onaylar ve yürürlüğe sokarız. Bu teklif 400’ün altında ve 360’ın üzerinde bir oy sayısıyla meclisten çıkarsa zaten anayasa gereği halk oylamasına götürmemiz gerekiyor. Böyle bir tablo oluşması halinde ise milletimizin hakemliğine gitmekten çekinmeyiz. Bu hususta gelişmeleri yakından takip edip üzerimize düşeni yapacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye’de yapılamaz, edilemez, başarılamaz, hayata geçirilemez denilen ne varsa hepsini de insanımızın hizmetine sunmuş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Bizde yapay gündem olmaz, şov olmaz, göz boyama olmaz. Bizde sadece yaptıklarımız ve yapacaklarımız vardır. Bizim yaptıklarımızdan haberi olmadığı gibi atma hazırlığında olduğumuz adımları sahiplenmeye kalkanlar ise sadece kendilerini kandırırlar.”

Türkiye’nin artık kendi savaş uçağını yapabildiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu millet yapar. Evelallah yapar. Bizim bir tane kendi eserimiz olan füzemiz yoktu. Şimdi bu füzelerimizi kendimiz yapıyor muyuz? Öyle bir yapıyoruz ki Yunan tutuştu. Gazeteler başlıkları atıyor: Uyuyorsunuz diyorlar. Adamlar İzmir’den Tayfun’u gönderiyor. 561 kilometre menzil. Ben de arkadaşlara dedim ki: Bu yetmez. Bunu bin kilometreye çıkarmamız lazım. Tabii bu haber geçince Yunan ne demeye başladı? ‘Bunlar Atina’yı vuracak’ demeye başladı. Siz sakin olun. Uslu durun, bizim Atina ile bir işimiz yok. Bize dokunmayana biz dokunmayız. Karabağ’da bizim kardeşlerimiz var. Onların imdadına yetiştik. Aynı şekilde Libya’ya gittik. Kardeşlerimiz için gittik. Kardeşlerimizin olduğu yerde, mazlumların mağdurların olduğu her yerde Türkiye var, Türk var. Kardeşlerim şunu unutmayın: AK Parti vizyonu ortaya koyar. Programını ve projelerini hazırlar, en doğru vakitte bunları hayata geçirir ve ardından daha büyük hedeflere yönelir. Biz, işte buyuz. Genci ile kadını ile erkeği ile AK Parti bu” ifadelerini kullandı.

“Çalışanlarımızdan emeklilikte yaşa takılanların meselesini hal yoluna koyduğumuz gibi ömrü boyunca girdiği hiçbir seçimi kazanamayarak siyasette kifayetsizliğe takılanların meselesini de inşallah seçim sandığında biz çözüme kavuşturacağız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

“Dikkat ederseniz attığımız her adım, açıkladığımız her haber, milyonlarca insanımıza doğrudan dokunarak hayatını olumlu yönde etkiliyor. Geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde ülkemizin çözülmemiş hiçbir meselesi, özellikle toplum kesimlerinin karşılanmamış hiçbir talebi, bölgemizde ve dünyada tamir edilmemiş hiçbir ilişki velhasıl geride keşke demeyeceğimiz hiçbir konu bırakmama azmi ile yolumuza devam ediyoruz. Amacımız ülkemizin Türkiye Yüzyılı’na geçmişin tüm yüklerinden arınmış, enerjisini tam kapasite yeni hedeflerine yöneltmiş, vaktinin tamamını geleceğine yöneltmiş bir şekilde girmesini sağlamaktır. Milletimize şükran borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebileceğimize inanıyorum. İnşallah bu hafta Antalya’dayız. Antalya’da Kumluca’ya gideceğiz. Bütün o yaptığımız konutları şöyle yerlerinde bir göreceğiz. Çünkü bizde öyle ‘laf ola beri gele’ yok. Manavgat’ta o konutlar, Kumluca malum sel afeti ve hemen orada neler yaptığımızın hepsi ortada. Böylece biz, ‘laf ola beri gele’ yok. Tam aksine milletimizin derdi ile hemhal olan bir iktidarız. O akşam anında arkadaşlarımız Kumluca’ya gitti. Aynı şekilde Finike. Bütün oraları dolaşmak suretiyle bütün adımlarımızı attık.”