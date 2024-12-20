Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mardin 8. Olağan İl Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Tuncay Akkoyun ile görüştükten sonra kentten ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen seçil fakat belediyeyi Kandil’den biz yönetelim durumuna müsaademiz yoktur. Sayın Özel ve CHP yönetimi bu yalın gerçeği görmek istemiyor. Şehirlere hizmet için çalışan herkese destek olmak görevimiz. Önlem alınca birileri istismara başladı. Terör; özgürlüğün, hukukun ve demokrasinin düşmanıdır."
Artuklu Kapalı Spor Salonunda AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamaların ardından Vali Tuncay Akkoyun ile valilik binasında bir süre görüştükten sonra Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanına geçerek kentten ayrıldı.
Kaynak: iha