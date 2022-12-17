Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan toplu açılış programına katılmak üzere Mardin’e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan toplu açılış programına katılmak üzere Mardin’e geldi.

Mardin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın havaalanından otobüs ile toplu açılış programının yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Parkına geçmesi bekleniyor. 10 milyar liraya mal olan 100’den fazla projenin açılışını yaparken kalabalığa hitap edecek olan Erdoğan, toplu açılış sonrası Ak Parti Mardin İl Başkanlığı yeni bina açılışına katılacak. Programın devamında Erdoğan’ın basına kapalı olarak gençlerle buluşacağı bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mardin’de Derik Ovası sulaması, Midyat-Nusaybin yolu, Ömeri-Dargeçit doğal gaz verme ile yapımı tamamlanan eğitim alanında açılışını gerçekleştireceği çalışmalar arasında 48 adet, 98 adet bakım onarımı tamamlanan ve 1 adet de kamulaştırılarak eğitim öğretime alınan özel bir okulun açılışını yapacak. Eğitim alanında 2022 yılında ayrıca doğalgaz dönüşüm işi yapılan 38 okulun, kapalı ve kullanılmaz durumda olan 24 köy okulu, yapılarak Köy Yaşam Merkezine dönüştürüldü. 34 yeni anaokulunun yanında 16 adet de 2 derslikli çelik prefabrik ana sınıfı kurularak toplamda okul öncesinde okullaşma sayısı 5 binden 22 bine çıkarıldı. Erdoğan, Mardin’de sağlık alanında ise hizmete giren sağlık müdürlüğü hizmet binası ile 30 ünitelik Ağız Diş Sağlık Merkezinin açılışını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak sağlamlaştırma projelerinden, ilçelerdeki millet bahçelerine, büyükşehir fidanlık merkezinden hayvan barınağına, kültür ve kongre merkezinden 10 ilçedeki gençlik merkezleri olmak üzere büyükşehir bünyesinde hazırlanan 50’ye yakın projenin toplu açılışını yapacak. Programda Midyat-Mardin bölünmüş yolun 1. etabının yanında büyükşehir belediyesi’nin yürüttüğü yol yapım işi çerçevesinde 130 kilometre sıcak asfalt, bin 600 kilometre sathi kaplama, 250 bin metrekare kilitli parke taşı ve 500 kilometre stabilize yolunda açılışını yapacak.