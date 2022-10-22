Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açılış ve toplantılara katılmak üzere Malatya’ya geldi. Havaalanında karşılanan Erdoğan’ı yol boyunca vatandaşlar sevgi gösterileri ile karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açılış ve toplantılara katılmak üzere Malatya’ya geldi. Havaalanında karşılanan Erdoğan’ı yol boyunca vatandaşlar sevgi gösterileri ile karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenleri ve gençlerle buluşma programları için Malatya’ya geldi. Malatya Erhaç Havaalanı’nda il protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu kent merkezine kadar yolda toplanan vatandaşlar tarafından da sık sık durduruldu. Yol boyunca geniş güvenlik önlemleri alınırken, birçok nokta da kendisini karşılamaya gelen vatandaşları konvoyunu durdurarak otobüsten selamlayan Erdoğan çocuklara oyuncak ve satranç takımı hediye etti. Havaalanı kavşağında da Yazıhan Atlı Cirit ekibi tarafından karşılanan Erdoğan’ın otobüsü daha sonra ilk program alanına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya programı kapsamında ilk olarak Büyükşehir Belediyesi yanındaki miting alanında düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak. Burada yapımı tamamlanan Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile diğer projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek olan Erdoğan, daha sonra merkez spor salonuna geçerek ‘Mahalle Bizim, Gençlik Bizim’ programı kapsamında gençlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’daki programı, STK temsilcileri ile yemekte son bulacak. Geceyi Malatya’da geçirmesi planlanan Erdoğan’ın yarın sabah ise Diyarbakır’a geçmesi bekleniyor.