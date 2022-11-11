Öte yandan Macaristan, Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olarak yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9. Zirvesi çerçevesinde bulunduğu Özbekistan’ın Semerkant kentinde ikili temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul etti. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semerkant’ta Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul etti.

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