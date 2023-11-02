Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kazakistan ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.

TDT 10. Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in davetine icabetle yarın "Türk Devri" temasıyla gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi’ne katılacak ve zirve oturumuna hitap edecek. Dönem Başkanlığının Özbekistan’dan Kazakistan’a devredileceği zirvede liderler, TDT bünyesinde iş birliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak; güncel, küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.