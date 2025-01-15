Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Kabulde Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye için Libya’da meşru muhatabın Millî Birlik Hükümeti olduğunu, Türkiye ile Libya arasında enerji, güvenlik ve denizcilik başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Libya’nın ortak çıkarlarının korunması için yakın temas ve iş birliğinin süreceğini belirtti.