Kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye, Türkiye'nin tam üyeliği kurtarabilir" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Toplantıda, ekonomiden dış politikaya, sanayiden iç ve dış güvenliğe birçok konunun ele alındığını belirten Erdoğan, "Hizmet eden, izzet bulur" anlayışıyla gece gündüz demeden büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa mücadelesini sabırla sürdürdüklerini söyledi.

"Son kabine toplantımızdan bugüne bu ülkeyi kendimize bayrak yaparak aziz milletimize olan hizmet borcumuzu hakkıyla ödemeye çalıştık." diyen Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye'yi ziyaretinin anlamlı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Steinmeier ile terörle mücadele, düzensiz göç, vatandaşların vize sorunu, savunma sanayisi, Almanya'daki Türk toplumunu ilgilendiren hususlar gibi ortak gündemlerinde yer alan birçok konuyu detaylıca istişare ettiklerini dile getirdi.

TOGG TARTIŞMASI

Asya ziyaretimiz, dış politikamızın başarısını bir kez daha göstermiştir. Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan ziyaretimiz son derece verimli geçmiştir. Savunma sanayii işbirliğimizi ortak üretim dahil ilerletmeye kararlaştırdık. Her 3 ülkede özellikle halktan hüsnü kabul gördük. On binlerce insan bizi selamladı. Türkiye'nin İslam dünyasındaki güçlenen rolüne vurgu yapan iltifatları bu milletin evladı olarak memnuniyetle karşıladık. Ziyaretimizin hafızaları kazanan yanlarından biri de her 3 ülkenin liderine hediye ettiğimiz TOGG. TOGG bir hediyenin ötesinde büyüyen güçlenen yeni Türkiye'nin simgesi haline dönmüştür. Her aşamasına bir kulp takanlar, liderlere hediye edilen otomobillerden de rahatsız oldular. Öyle vahim tepkilere şahit olduk ki, G20 ülkesine geri kalmış diyenini mi ararsınız, Hint Müslümanların milli mücadeleye verdiği destekten haberi olmayıp ileri geri konuşanları mı ararsınız... Biz de bir türlü iflah olmayan yıkıcı bir muhalefet var. Ne diyelim, bu bizim imtihanımız.

AKP KONGRESİ

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde açıkladıkları Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nı son derece detaylı bir şekilde, hemen hiçbir konuyu atlamadan büyük bir titizlik içinde hazırladıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 12 Ekim'de başlayan kongre maratonunu tamamladıklarını, Türk demokrasisine itibar kazandıran örnek bir kongre süreci yürüttüklerini ifade etti.

UKRAYNA KONUSU

Amerika Başkanı Sayın Trump'ın savaşı müzakereler yoluyla bitirme iradesini prensipte olumlu karşılıyoruz. Burada şu gerçeğin ihmal edilmemesi gerekiyor; adil ve kalıcı barışa giden yol ilgili tüm tarafların temsil edildiği bir denklemle açılabilir. İstanbul süreci hariç bugüne kadar kurulan masalarda Rusya dışlanmış ve istenen netice alınmamıştır. Ukrayna da müzakerelere davet edilmelidir. Bu konudaki hakkaniyetli duruşumuzu hem Sayın Zelenski'ye hem Sayın Macron hem de Sayın Lavrov'a ifade ettim.

Erdoğan, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'e yaklaşmanın, 11 ayın sultanına vasıl olmanın heyecanı, ümidi, mutluluğu içinde olduklarını ifade ederek, gelecek cuma ilk teravihi eda ederek cumartesi günü ilk sahuru ve iftarı yaparak mübarek ramazana başlayacaklarını belirten Erdoğan ''Ramazan ayının ülkemize, milletimize, İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. 85 milyonun her bir ferdinin Ramazan-ı Şerif''ini şimdiden tebrik ediyorum.'' ifadelerine yer verdi.

