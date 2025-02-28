Kuzey Makedonya ile geçen yıl 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmi, yeni imzalanan ticari ve ekonomik mutabakatlarla ilk aşamada iki katına çıkacak. Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski'yi kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerin Üsküp'teki Taşköprü kadar sağlam hale geldiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabulünün ardından imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıdaki konuşmasında, görüşmelerinde ikili ilişkileri daha da derinleştirmenin yollarını değerlendirdiklerini söyledi.

İmzalanan ortak bildiriyle Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmasını ihdas ettiklerini belirten Erdoğan, gelecek dönemde konseyin ilk toplantısı için Üsküp'ü ziyaret etmek istediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımların bugünkü görüşmelerin önemli kısmını teşkil ettiğini vurgulayarak, "Firmalarımız, Kuzey Makedonya'daki bankacılık, sağlık, eğitim, turizm, yenilenebilir enerji gibi sektörler başta olmak üzere birçok alanda 2 milyar dolara yaklaşan yatırımlarıyla faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi ilk aşamada iki katına çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi şüphesiz bu çabalarımıza katkıda bulunacaktır." diye konuştu.

Askeri ilişkiler ile savunma sanayii alanındaki ortak projeleri etraflıca değerlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer aldığını anımsattı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile Ortak Siyasi Bildiri İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı https://t.co/FZPqjwFoxe— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 28, 2025

"İLİŞKİLERİMİZ ÜSKÜP'TEKİ TAŞKÖPRÜ KADAR SAĞLAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefiki olan Kuzey Makedonya'yla birlikte Balkanlar'da barış ve istikrara doğrudan katkı sunan iki dost ülke olduklarını kaydederek, "İlişkilerimiz, aradan geçen 30 yılı aşkın sürede Üsküp'teki Taşköprü kadar sağlam hale gelmiştir. Bugün de Balkanlar'ın bir rekabet alanı değil, işbirliği ve kalkınma sahası olması gerektiği inancıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki en önemli bağlardan birinin şüphesiz Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte Kuzey Makedonya'dan Anadolu'ya göç etmiş kardeşlerimiz ülkemize büyük katkılarda bulunmuş ve Kuzey Makedonya coğrafyasıyla aramızdaki kültürel bağın temelini de tahkim etmişlerdir. Bu nedenle Sayın Başbakan'la görüşmemizde, Kuzey Makedonya Türk toplumunun iki ülke ilişkilerine yaptığı katkılara hassaten değindik. Bu kadim dostluğu hedef alan FETÖ'yle ortak mücadeleye kararlıyız." dedi.

ORTAK SİYASİ BİLDİRİ İMZALANDI

Basın toplantısı öncesi gerçekleştirilen imza töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiriyi imzaladı. İmza töreni ve basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.