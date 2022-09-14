Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi’yi kabul etti.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Kuveyt Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Alenzi’nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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