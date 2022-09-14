Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Kuveyt Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Alenzi’nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Binali Yıldırım: “20 yıl boyunca hayata AK Parti’yle gözlerini açanların kıyaslayacağı başka bir iktidar yok”

Binali Yıldırım: “20 yıl boyunca hayata AK Parti’yle gözlerini açanların kıyaslayacağı başka bir iktidar yok”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi’yi kabul etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.