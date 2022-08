Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnancımızın ve insanlığımızın gereği olarak yürüttüğümüz kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini kazanarak inşallah taçlandıracağız. Türkiye, 2023 vizyonunu artık demokraside ve kalkınmada eksiklerini tamamlama değil siyaseti ve ekonomisi ile dünyanın en büyükleri arasında yer alma hedefi üzerine inşa etmektedir. Dışarıdaki hasımların, içimizdeki gafillerin bizi bu yoldan alıkoymasına kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnancımızın ve insanlığımızın gereği olarak yürüttüğümüz kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini kazanarak inşallah taçlandıracağız. Türkiye, 2023 vizyonunu artık demokraside ve kalkınmada eksiklerini tamamlama değil siyaseti ve ekonomisi ile dünyanın en büyükleri arasında yer alma hedefi üzerine inşa etmektedir. Dışarıdaki hasımların, içimizdeki gafillerin bizi bu yoldan alıkoymasına kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 21. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Erdoğan, "Bir idik 21 olduk, birbirimize kardeş olduk, millete hizmetkar olduk. Yürüdük elhamdülillah. Vardığımız illere yad ellere, girdiğimiz yüce gönüllere sevgiyi, muhabbeti kalplere saçtık. Dirildik, pınar olduk, irkildik, ırmak olduk. Dünya ile yarışır olduk. Aştık elhamdülillah. Beri gel kucaklaşalım, uzak isek yakınlaşalım, ülkemizi daha da büyütelim. Azmettik elhamdülillah. Bundan tam 21 yıl önce 14 Ağustos günü artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek AK Parti’nin kuruluşunun müjdesini milletimizle paylaştık. Bizim önümüzü okuduğumuz bir şiiri bahane ederek kesmek isteyenlere cevabımızı milletimizle birlikte AK Parti’yi kurarak verdik. Girdiğimiz ilk seçimde bizi yüzde 34 oyla iktidara getiren milletimiz AK Parti’yi yüzde 40 ile 50 arasındaki oy oranlarıyla birinci çıkarmıştır" dedi.

Gençlere seslenen Erdoğan, "Türkiye’nin siyasi, ekonomik, sosyal açıdan en sıkıntılı döneminde AK Parti’nin kuruluşunda yer alarak bu büyük davaya gönül veren her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. AK Parti çatısı altında görev yapmış, oy vererek partimize destek olmuş her bir kardeşime, vatandaşıma teşekkür ediyorum. Ne sebeple olursa olsun bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Son nefesine kadar bir büyük davanın bugünkü bayraktarı olan AK Parti saflarında sadakatle hizmet etme kararlığında olan milyonlarla birlikte biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Önümüzdeki yıl AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü programını Ankara Kapalı Spor Salonu’nda yapacaklarını ifade eden Erdoğan, "Her şey gibi bu büyük davanın mensubu olmak da bir nasip işidir. Kendi işimize bakacağız, kendi sorumluluklarımızı yerine getirmenin mücadelesini vereceğiz. AK Parti 21 yıl önce siyaset sahnesine adım atmakla Türkiye’de yeni bir dönemi başlatmış, bu ülkeyi uçurumun eşiğinden kurtarmıştır. Bu sürenin yaklaşık 20 yılı da iktidarda geçmiştir. Hamdolsun asırlık eksiklikleri tamamlayarak geleceğin dünyasının altyapısını kurarak ülkemizi hep yukarıya taşıdık. Tüm ilçeleri, beldeleri, mahalleleri, köyleri ile her karışı, 81 vilayetimizin her birine eserlerimiz, yatırımlarımız, projelerimizle damgamızı vurduk" ifadelerini kullandı.

"İnancımızın ve insanlığımızın gereği olarak yürüttüğümüz kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini kazanarak inşallah taçlandıracağız" diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Türkiye, 2023 vizyonunu artık demokraside ve kalkınmada eksiklerini tamamlama değil siyaseti ve ekonomisi ile dünyanın en büyükleri arasında yer alma hedefi üzerine inşa etmektedir. Dışarıdaki hasımların, içimizdeki gafillerin bizi bu yoldan alıkoymasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ülkemize eski Türkiye’nin hastalıkları, oyunları ve tuzaklarıyla irtifa kaybettirilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Hele hele son günlerde ne idiği belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı ve mezhepçi nefretin milletimizin birliğini beraberliğini, ebedi kardeşliğini zedelemesine zinhar müsaade etmeyeceğiz. Eşrefi mahlukat olan insanı renginden, mensubiyetinden, kimliğinden dolayı hor gören Ebu Cehil zihniyetinden ülkemizi ve milletimizi ne pahasına olursa olsun korumakta kararlıyız. Bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine değerlerimizi yücelterek, insanımızın kalbine girerek, muhalefetin yalan ve iftiraları karşısında hakkı hep yukarıda tutarak yapacağız."

Teşkilat mensuplarına seslenen Erdoğan, "AK Parti’nin genel başkanından teşkilatlarına ve sandıkta oy veren seçmenine kadar tüm mensupları bu büyük sorumluluğun vebalini üstlenmiştir. Genel merkezimiz tüm organlarıyla davamızın karargahıdır. İl başkanlarımız, davamızın illerdeki sancakbeyleridir. İl yönetimlerimiz partilerimizi sahadaki alperenleridir. Belediye başkanlarımız şehirlerimizin hizmet erleridir. AK Parti’de olan üye olan her bir kardeşim kutlu mücadelemizin kendi mahallindeki temsilcileridir. Bu anlayışla tüm yol arkadaşlarımdan İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca misali benim olmadığım yerde kimse yoktur şuuruyla var gücüyle çalışmasını, çabalamasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

Gençlere hitap eden Erdoğan, "Unutmayın omuzlarınızda ağır bir yük taşıyorsunuz. Sadece 85 milyonun değil gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizin de umudunu taşıyorsunuz. Helal rızık peşinde koşan emekçilerimizin, ülkeye hayırlı evlatlar yetiştiren anaların, hayatının baharındaki gençlerimizin, güneşin altında ter döken çiftçilerimizin, devlete hizmet eden kamu görevlilerimizin el tetikte gözü ufukta nöbet bekleyen askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucularımızın, al bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran resmi özel tüm temsilcilerimizin, girişimcilerimizin, ciğerparelerine kavuşmak için bin 80 gündür nöbet tutan Diyarbakır annelerinin, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduran bu kahraman milletin, 85 milyonla birlikte yüzlerce milyon dostumuzun da mesuliyetini taşıyorsunuz. Her birinizin attığı her adımda, yürüttüğü her faaliyette bu şuurla hareket ettiğine yürekten inanıyorum. Bizim bu ülkeye daha yapacak çok işimiz var. Bizim bu millete getirecek daha çok hizmetimiz var. Evlatlarımızın geleceğinin inşasında atacak çok adımımız var" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, sıkı sıkıya sarıldığımız müddetçe Allah’ın izni ile bunların hepsini hayata geçireceğiz. AK Parti’nin bundan sonraki yıl dönümlerini bu adımların eşliğinde daha büyük gururla, sevinçle, çok daha büyük coşku ile kutlayacağız.

Herkes gibi biz de fani alemden göçüp gideceğiz. 2 metreküplük bir mezar bekliyor bizi. Geride bizim ecdada yaptığımız gibi nesiller boyunca hayırla yad edilmemizi sağlayacak eserler, hizmetler, başarılar, zaferler bırakmış olmayı ümit ediyoruz. Gençliğimizle iftihar ediyorum. Çok gayret edeceğiz, çok çalışacağız, 2023 gençliğimizin patlama yılı olacak. Sizlerin her birinizin aynı hissiyatı taşıdığından zerre kadar şüphem yok. AK Parti ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamlamakla kalmayıp, 20. yüzyıl ilk çeyreğinin kalıplarına sıkışıp kalan Türk siyasetini de 21. yüzyıla taşıma başarısı göstermiştir. Ülkeyi yönetme müktesebatları tek parti faşizminden, iktidara gelme pratikleri darbeden ibaret olanların çırpınışları boşunadır. Şahsi hırslarının ürünü ajandaları sebebiyle bunların kurdukları masaya payanda olanlara acıyoruz. Türkiye’yi bir asır öne çıkarmaya çalışırken bir asır geriye götürmeye çalışanlara dünyayı tersine döndürmeyeceklerini beraberce göstereceğiz. Esasen bizim 2023 hedeflerimizin karşısına tek parti CHP’si zulüm ve sefalet uygulamalarının güzellemeleri ile ortaya çıkanlara artık kimse itibar etmiyor. 2053 vizyonumuzun karşısına inşa ettiğimiz eserleri yıkma hizmetleri tersine döndürme vaadiyle çıkanlara kimse kulak vermiyor. Tek sermayesi AK Parti, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan husumeti olanlar sadece her tarafı buram buram manipülasyon kokan sosyal medya mecralarında ve Türkiye düşmanı çevrelerde revaç buluyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin eğitim alanında önemli gelişmeler kaydettiğini vurgulayan Erdoğan, "Bunların yanında PKK’sından FETÖ’süne tüm terör örgütleri ile bunların sivil görünümlü uzantıları var. Gençler milletimizin iradesini sandığa yansıtırken gözettiği ölçüler çok başkadır. Milletimiz sandığa gittiğinde önce bugüne kadar ülkeye kazandırılan eserlere ve hizmetlere bakacaktır. Eğitimde AK Parti iktidarı neler yaptı, sağlıkta, adalette neler yaptı. Bunun yanında ulaşımda, tarımda neler yaptı, dış politikada neler yaptı A’dan Z’ye benim milletim gözden geçirmeyecek mi? Geçirecek. Gençlik için en önemli olan birinci derecede eğitim-öğretimdir. Bunu başarıyla Türkiye’de gerçekleştiren hangi iktidar olmuştur? Kardeşlerim, ben 75 kişilik sınıflarda okudum. Aynı dönemde 100-110 kişilik sınıflarda okuyanlar vardı. Şimdi ise 20 kişi, 15 kişilik sınıflarda yavrularımız eğitim öğretim görüyor. CHP faşist zihniyeti bu kadar üniversiteye ne gerek var diyor. Bunların mantığı, mantalitesi bu. Hangi ilimiz olursa olsun hepsinde üniversitemiz var. Artık öğrencilerimizin ayağına profesörlerimiz, doçentlerimiz geliyor. Onlara bulundukları illerde dersini veriyor" dedi.

Sağlık alanında yapılan yatırımlarla ilgili konuşan Erdoğan, "19 tane dev şehir hastanemiz var. Hastanemizin olmadığı il ve ilçe kalmadı. İkinci şehir hastanesini de Ankara’da açıyoruz. İstanbul’da zaten Çam Sakura Şehir Hastanemiz var. Bu tür hizmetleri yapmak AK Parti’ye yaraşır. Kılıçdaroğlu’nun SGK Genel Müdürlüğündeki o kurumu çökertmesi yeter" diye konuştu.

Gençlik ve spor faaliyetlerine yönelik bilgiler de paylaşan Erdoğan, adalet hizmetlerinin daha iyi yürümesi için hakim ve savcı sayısında önemli bir artış yapıldığını bildirdi. Erdoğan, "Tüm emniyet hizmetlerinin etkinliğini artırarak vatandaşlarımızın huzurunu sağladık. Gençler şunu iyi bilmenizi istiyorum. 28 bin 700 kilometre bölünmüş yola sahibiz. Gençler şunu iyi bilin; bunları bilmeyen gençlere de anlatın. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 kilometreye çıkardık. Tünel sayımızı 468’e çıkardık" dedi.

TOGG’un hazır olduğunu söyleyen Erdoğan, "29 Ekim 2022’de Türkiye’nin otomobil fabrikasının resmi açılışını yapacağız. 2023 ilk çeyreğinde otomobilimizi yollarda görmeye başlayacağız" dedi.

Son 20 yılda ülkeye kazandırılan eserlere ilişkin bilgiler paylaşan Erdoğan, dev yatırımların detaylarını anlattı. Partililere seslenen Erdoğan, "Önümüzde 9 ayımız var. 9 ay içerisinde kardeşler olarak bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de AK Parti’nin 21. yıl kutlaması dolayısıyla 2023 adet çiçekten oluşan özel bir aranjman gönderdi.