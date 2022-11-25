15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Murat Duran isimli bir kişi intihar girişiminde bulundu. Anadolu Yakası’na geçtiği sırada konvoyu durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, intihar girişiminde bulunan Murat Duran’ı ikna ederek evine gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan Murat Duran isimli vatandaşı ikna etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Parlamentoya girip, teröristlerle kol kola girip Kandil’de dolaşanlar bu milletin oylarının temsilcisi olamaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Parlamentoya girip, teröristlerle kol kola girip Kandil’de dolaşanlar bu milletin oylarının temsilcisi olamaz”

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