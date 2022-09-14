Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Korukoğlu’nun bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’nu kabul etti.

Binali Yıldırım: “20 yıl boyunca hayata AK Parti’yle gözlerini açanların kıyaslayacağı başka bir iktidar yok”

Binali Yıldırım: “20 yıl boyunca hayata AK Parti’yle gözlerini açanların kıyaslayacağı başka bir iktidar yok”

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