Muğla’nın Fethiye ilçesinde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insansız savaş uçağı ‘Kızılelma’ için İzmir’de denemeler yapıldığını ve orada atılacak yerli füzelerin Yunanlıları ürkütmeye başladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık, eğitim, ulaşım gibi tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirmek için Muğla’ya geldi. Gerçekleştirilen program sonrasında Fethiye ilçesine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan vatandaşlara seslendi. Konuşmasında savunma sanayisinin güçlendiğine dikkat çeken Erdoğan, yerli üretim insansız savaş uçağı için seri üretime geçileceğinin sinyallerini verdi. İzmir’de denemelerin yapıldığını vurgulayan Erdoğan, savunma sanayindeki gelişmelerin Yunanistan tarafında “Ne yapıyor bu Çılgın Türkler” olarak değerlendirildiğine dikkat çekerek, “Şuanda İzmir’de denemeler yapıldı ve oradan atılacak bir füze bunları ürkütmeye başladı. Biz her zaman söylüyoruz. ‘Sen uslu durdukça bizim seninle işimiz yok, yeter ki uslu dur’. Şu anda füzemizin menzili 565 kilometre ama bu yetmez bunu bin kilometreye çıkaracağız” dedi.

“Türkiye’nin yıldızı her geçen gün daha da parlıyor”

Türkiye Yüzyılı misyonunu hayata geçireceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Ülkemize durmak yola devam anlayışıyla her alanda asırlık hizmetler kazandırırken, bir tek Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğine güvendik. Bugüne kadar yaptığımız tüm eser ve hizmetleri bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. Asıl hedefimiz, bu altyapı üzerinde çok daha büyük hayallerimizi inşaa etmektir. Adını Türkiye Yüzyılı dediğimiz bu hamlede desteği sizlerden bekliyoruz. Artık sandık önümüze geliyor. Dünya krizden krize savruluyor. Küresel siyaset ve ekonomi sistemi temellerinden çatırdıyor. Türkiye olarak biz bu dönemde sadece ayakta kalmakla yetinmiyor daha büyük hedeflere yürüyoruz. Türkiye’nin yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. Fırsatlar daha büyük kazanca dönüşüyor. Düşmanlarımız da boş durmuyor elbette. Elde ettiğimiz kazanımları elimizden almak için her yolu deniyor. İçeriden birileri de bunlara su taşıyor ama milli meseleler siyaset üstü olmalıdır. Akdeniz’de, Ege’de, Karadeniz’de kazandıklarımıza hep beraber sahip çıkmalıyız. Göreve geldiğimiz zaman savunma sanayisi yüzde 20’ydi şimdi yüzde 80 oldu. Artık İHA’larımızı SİHA’larımızı yapıyoruz. Akıncımızı yapıyoruz ama hepsinden öte birde şimdi kızıl elmamızı yaptık ve seri üretimine de başladıktan sonra bunlar F16’nın taşıdığı bombayı taşıyacak. Tüm bunlarla beraber Yunan ‘Çılgın Türkler ne yapıyor’ diyor. Savunma sanayimiz güçleniyor. Ülkemize tepeden bakanların süngüleri düşüyorsa buna hep birlikte destek vermeliyiz. Bunun için seçimlerde iradenize, oylarınıza sıkı sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.