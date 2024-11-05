MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ekrem İmamoğlu’nun siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi uygun bulmuyorum. Çünkü bu görüşmeden istismarla yanlış yorumlarla Türkiye’de bazı gelişmelere MHP’yi de bulaştırmak isteyebilirler"