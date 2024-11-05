Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a Türkiye’nin yerli otomobili Togg hediye etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ekrem İmamoğlu’nun siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi uygun bulmuyorum. Çünkü bu görüşmeden istismarla yanlış yorumlarla Türkiye’de bazı gelişmelere MHP’yi de bulaştırmak isteyebilirler"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Sadır Caparov’a Pamukkale beyazı renkte Togg hediye etti.
Kaynak: iha