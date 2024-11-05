Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider resmi karşılama töreninin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan ve Caparov, baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 6. Toplantısı’na başkanlık etti.