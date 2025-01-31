Partisinin Antalya İl Kongresi'ne katılan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki faciada sorumluluğu olan kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını söyleid.ANTALYA (İGFA) - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Gündeme ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 78 canın yitirildiği Bolu Kartalkaya'daki facia gibi trajedilerin bir daha yaşanmaması adına gereken her türlü adımın atılmasını sağlayacaklarının altını çizdi.

“Sorumluluğu olan kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimin eksiği, hatası, ihmali veya kusuru varsa hepsinden hesap sorulmasını temin edeceğiz. Mevzuatla ilgili bir problem varsa Gazi Meclisimizin de desteğiyle çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya 8'inci Olağan İl Kongresi'nde konuştu. pic.twitter.com/QjWDxbLTBy— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 31, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel ve bölgesel dengelerin yeni baştan kurulduğu şu kritik dönemde, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi kaçıracak tek bir fırsatı, heba edecek tek bir potansiyeli yoktur.” dedi.

Öte yandan bugün TÜİK'in açıkladığı 2024 yılının son çeyrek raporu ve istatistiklerine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılı hedeflerimizin de ötesine geçtik. Turist sayısı 62,3 milyon kişi, turizm gelirlerimiz ise 61,1 milyar dolar oldu" dedi.