Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC dönüşü uçakta deprem hazırlıklarına ilişkin konuştu. Kentsel dönüşümün bir hayat memat meselesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depreme hazırlık için kentsel dönüşüm şart. Devlet-vatandaş iş birliğini güçlendireceğiz" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul’daki deprem sonrası Türkiye genelinde depreme hazırlık konusundaki soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin bir gerçek olduğunu ve kayıpların ancak sağlam yapılarla önlenebileceğini vurguladı. Erdoğan, “Deprem meselesini sembolik binalar ve algı operasyonlarıyla ele almıyoruz. Kalıcı çözümler peşindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 ili etkileyen asrın felaketinin sağlam yapıların önemini gösterdiğini belirterek, “Kentsel dönüşüm, Türkiye için bir hayat memat meselesi. En dayanıklı, son teknolojiyle yapılmış ve şehir dokusuna uygun yapılar inşa etmeliyiz. Bu konuyu ideolojik saplantılara kurban edemeyiz” diye konuştu.

Depreme hazır şehirlerin Türkiye’nin geleceğini kurtaracağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerinde dönüşümü teşvik edeceklerini ve devlet-vatandaş iş birliğini güçlendireceklerini söyledi.

AFAD’ın çalışmalarını da öven Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul depreminde Kağıthane’deki merkeze giderek çalışmaları koordine ettik. Hasbahçe’de vatandaşlarımızla bir araya geldik, çadırlarda konaklayanlarla geç saate kadar hasbihal ettik. Kağıthane Belediyesi yemek ikramında bulundu. Deprem anı korku yaratıyor ama tedbirlerimizi her an almalıyız” diye konuştu.

Halkın deprem bilincinin arttığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hocalarımız uyarılarda bulunuyor, bilinçlenme ile yaşam devam ediyor. Allah yar ve yardımcımız olsun” temennisinde bulundu.