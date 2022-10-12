Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Astana’da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Astana’da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in davetine icabetle Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı’na katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından havalimanında karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki karşılama töreninde Erdoğan ve Tokayev’e karşılıklı olarak heyetler takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev’in tören yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Daha sonra tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Tokayev, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.