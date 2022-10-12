Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı’na katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı’na katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in davetine icabetle Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı’na katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan "TC-TUR" uçağı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı’na TSİ 12.25 sıralarında iniş yaptı. Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’na katılması beklenen Erdoğan’ı Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı. Karşılamada, Kazakistan Dışişleri Başkanı Muhtar Tileuberdi, Kazakistan Sağlık Bakanı Ajar Giniyat, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İşbirliği Özel Temsilcisi Yercan Kazıhanov, Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici ve diğer ilgililer de yer aldı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Astana’ya geldi.