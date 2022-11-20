Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani tarafından verilen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani tarafından verilen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni’ne katılmak üzere geldiği Katar’ın başkenti Doha’da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani tarafından verilen resepsiyona katılarak, liderler ve devlet temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan resepsiyonda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ürdün Kralı II. Abdullah gibi çok sayıda lider ile görüştü.