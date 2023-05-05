Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting programı için geldiği Erzurum’da havalimanından kent merkezine gelinceye kadar yol üzerinde vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.
Yüzlerce vatandaşın ellerindeki karanfilleri attığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu yoğun kalabalıkta ilerlemekte güçlük çekti. Otobüsten vatandaşlara selam vererek karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’un mitingde katılım rekoru kırdığını söyledi.
Vatandaşlara otobüsten hediyeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 metrelik yolu yarım saate geçebilerek miting alanına gelebildi.