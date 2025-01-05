Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize 8'inci Olağan İl Kongresi'nde yeni döneme kapı açacaklarının mesajını vererek, hedeflerinin AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmak olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Rize'ye olan sevgisini vurgulayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rize'nin davasına olan sevdamız tükenmez." dedi.

Partisinin 8'inci olağan il kongresine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye hizmet etme yolunda daha gidecek çok yolları olduğunu belirterek, "Dosta düşmana karşı yüzünüzü kara çıkarmadık. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getirdik. Türkiye Yüzyılı'nda da Karadeniz azmi ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Rize 8'inci Olağan İl Kongresi https://t.co/ILBsf1Gpr1— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 5, 2025

Erdoğan, "Son dönemde attığımız her adım Türkiye Yüzyılı yapı taşları mahiyetindedir. Biz bunları söylerken birileri gibi palavra atmıyoruz, tartışmalı verilere dayanmıyoruz. Birileri gibi emperyalistlerin biçtiği rollere güvenmiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük kongre ile birlikte yeni döneme kapı açacaklarını belirterek, "Hedefimiz AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır" dedi.