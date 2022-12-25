Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Karadeniz’de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı da 2023’ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Karadeniz’de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı da 2023’ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak üzere geldiği Erzurum’da miting sonrası Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti’ye İlk Oyum Erdoğan’a" programında gençlerle buluştu. Gençlerle buluşmasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. İnşallah asıl gurur paylaşımını seçimin akşamı yapacağız. Gençler, Rabb’im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabb’im ezelden ebede giden kardeşliğimizi kaim eylesin. Sizlerin şu heyecanını görüp duygulanmamak mümkün mü? Bir de diyorlar ki ’AK Parti’de gençlik yok.’ Sizlerin şu dinamizmine şahit olup da gururlanmamak mümkün mü? Rabb’ime bana sizler gibi yol ve dava arkadaşları verdiği için bir kez daha hamd ediyorum. Gençlerimizle vakit geçirmenin, sizlerle hasbihal etmenin benim için her zaman yeri ayrı oldu. 40 seneyi aşan siyasi hayatım boyunca hep gençlerle yol yürüdüm. İlk günden beri sizlerin yol ve dava arkadaşlığını daima baş üstünde tuttum" dedi.

“Birileri FETÖ’cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemek için 10 bin kilometre uzağa giderken, biz cağ kebabını yedik”

Erdoğan, “Muhalefet, toplanıp dağılmaktan başka hiçbir icraat yapmazken, biz ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimize kulak verdik. Birileri FETÖ’cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemek için 10 bin kilometre uzağa giderken, biz cağ kebabını yedik ve biz gittiğimiz şehirlerde kardeşlerimizin sofralarına misafir olduk. Bu programların istisnasız hepsinde gördüğümüz manzara şudur; Türkiye’nin, alfabedeki bir iki harfe hapsedilemeyecek kadar özgün bir gençliği var. Türkiye’nin, diğer ülkelerdeki yaşıtlarına taş çıkartacak kadar azimli, çalışkan, üretken, muazzam bir gençliği var. Türkiye’nin, ülkemizle birlikte dünyayı da yakından takip eden ufku geniş bir gençliği var. Türkiye’nin, Batı’yı kuru kuruya taklit yerine tarihinden, kültüründen, medeniyet değerlerinden beslenen özgüven sahibi bir gençliği var. Tüm bunların ötesinde Türkiye’nin, merhum üstadın ifadesiyle, ’Kim var diye seslenilince sağına soluna bakmadan fert fert ben varım cevabını veren’ gençlik burada. Böyle bu gençliği her yerde bulamazsınız, bu gençlik farklı. Sizlere baktıkça, tüm bu özelliklere ve çok daha fazlasına sahip bir gençlik görüyorum. Karşımda, Türkiye ile birlikte gönül coğrafyamızdaki 100 milyonların da umudu olan TEKNOFEST gençliğini görüyorum. Rabb’im, bu gençliği korusun, kollasın, ayağına taş değdirmesin diyorum. Sevgili gençler, sizler bizim aydınlık ve müreffeh yarınlarımızın teminatısınız. Türkiye’yi 2053 vizyonuyla buluşturacak, ardından 2071’i yeni nesillerin avuçlarına emanet edecek olan kuşaklar sizlersiniz" şeklinde konuştu.

“Sadece Erzurum’da 19 bin 14 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları yaptık”

Kılıçdaroğlu ve 6’lı masayı sert eleştiren Erdoğan, “Bay Kemal ne diyor, ’bir senede bütün yurt sorunlarını çözermiş.’ Senin şu anda 10-11 tane büyükşehrin var, oralarda kaç tane acaba yurt yaptınız? Şu anda sadece Erzurum’da 19 bin 14 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları yaptık. Ayrıca lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim gören gençlerimizin burs ve kredi imkanlarını genişlettik. Buradan sesleniyorum Bay Kemal, 6’lı masa; göreve geldiğimizde burs neydi, 45 liracıktı, şimdi 45 liradan aldık, yıl başından itibaren lisans öğrencileri için 1250 lira, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 lira, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liraya çıkarttık. Gençler, asgari ücret ne oldu, 8 bin 506 oldu. Temmuz ayında hayata geçirdiğimiz düzenlemeyle toplam 3,3 milyon öğrencimizi 27 milyar liralık bir maddi külfetten kurtardık. Çok daha önemlisi, hatırlayın biz geldiğimizde öğrencilerin harç denilen sıkıntıları var mıydı? Sildik mi? Bir kalemde sildik, bitirdik o işi ve yurtlarımızda kalan öğrencilerimize yaptığımız beslenme yardımını 1800 liraya yükselttik" diye konuştu.

"Birkaç ay sonra Togg’un Oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız"

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg’un herkesin heyecanla beklediğini ifade eden Erdoğan, “Türk sanayisinin gurur vesilesi olan Togg’un üretimi, şu anda devam ediyor. İnşallah, birkaç ay sonra Togg’un Oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız. Ayrıca ülkemiz donanmasının şimdiye kadar gördüğü en büyük askeri gemisi olacak Anadolu’yu, yine gelecek sene kullanıma sunuyoruz. Yine gelecek yıl muharip insansız savaş uçağımız Kızılelma’nın seri üretimi başlıyor, milli muharip uçağımızı da hangardan çıkartıyoruz. Tasarım, üretim, montaj, yazılım ve testleri tamamen yerli imkanlarla geliştirilen İMECE uydumuzu ve Türksat 6A’yı uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki toplam uydu sayımızı 10’a çıkarmış olacağız. Karadeniz’de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı da 2023’ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Sandık önümüze geldiğinde yapacağımız tercih çok nettir. Ülkemiz, ya sabah akşam sürekli kavga eden, birbirlerinin kuyusunu kazan, ’altılı masa’ denilen ucube yapının insafına kalacak ya da AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın güçlü, vizyoner, dirayetli liderliğinde emin adımlarla geleceğe yürüyecektir. Göreve geldiğimizde Türkiye’nin bir numaralı sorunu terördü. Şimdi terör kaldı mı? Cudi’yi çökerttik mi? Gabar’ı çökerttik mi? Tendürek’i çökerttik mi? Bestler Deresi’ni çökerttik mi? Biz onların inlerine gireceğiz, dedik. Girdik mi? Ama birileri de Suriye’nin kuzeyine gidip, orada turistik seyahat yapacakmış. Onlar terörle böyle mücadele ediyor, biz ise inlerine girerek ediyoruz. Farkımız bu.

Önündeki ve arkasındakilerle birlikte altılı masadan her türlü ayak oyununun çevrildiği, fitnenin, fesadın, entrikanın kol gezdiği bu garip birliktelikten ne ülkeye ne millete ne gençlerimize hiçbir hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır. Şayet solukları yetip de o vakte kadar ayakta kalabilirlerse 2023 seçimleri, eski Türkiye bakiyesi bu arkaik ekibin siyaset sahnesinden silinmesine de vesile olacaktır. Bunun için hepimize, özellikle de gençlerimize çok önemli görevler düşüyor. Kullanacağınız oylarla Türkiye’nin gelecek 5 yılıyla birlikte aynı zamanda 25 yılına da damga vuracaksınız. AK Parti’nin, gençlerin partisi olduğunu sizler göstereceksiniz. Sizlerden bu hassasiyetle 2023 seçimlerine yaklaşmanızı bekliyorum. Gençler; rehavete kapılmak yok, korkmak, çekinmek yok, yorulup geriye düşmek yok. İnanacağız, çalışacağız, koşturacağız, sandıklara sahip çıkacağız. Allah’ın izniyle 2023 seçimlerinde yine çok büyük bir zafere hep birlikte imza atacağız."

Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı. Bir gencin, HDP’li Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Meclis’te yapılan oylamada CHP’nin "hayır" oyu vermesinin nedenini sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sual çok çok anlamlı. Bizi izleyen tüm milletime hem Cemre’nin ağızıyla konuşuyorum hem kendi adıma konuşuyorum, o da şudur; Bu, CHP’nin terör örgütleriyle nasıl iç içe, nasıl el ele olduğunun bir göstergesidir" yanıtını verdi. Erdoğan, "CHP onunla beraber böylece hareket etmiştir, hiçbir yere kaçamaz. Ama benim CHP’ye oy veren kardeşlerimin artık bunu anlaması lazım, artık bu konuda daha duyarlı davranması lazım. Daha ne olacaktı? Bir teröristle sarmaş dolaş dağlarda, şurada, burada gezip dolaşanlar, daha kendilerini neyle ifade edecekler? Ben inanıyorum ki benim milletim bu terör örgütüne karşıdır, teröristlere karşıdır. Biz bu kadar teröre kurban verdik, dolayısıyla hala mı bunlar bir şeyleri izah etmenin yoluna gidecekler? Benim milletim Allah’ın izniyle terörle mücadelede devletinin yanında yer alacaktır ve bunlara da gereken cevabı inşallah seçimlerde verecektir. İşte İYİ Parti’den 20 kişi, onlar bizimle beraber hareket ettiler ve AK Parti bu noktada Cumhur İttifakı olarak kararlı davrandı, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Programdan sonra sanatçı Canan Anderson konser verdi. Anderson’un konserinin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Müzik Topluluğu sahne aldı. Topluluğun solisti Fikrimin İnce Gülü şarkısını seslendirdiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mikrofonu uzattı. Şarkının nakarat kısmına eşlik eden Erdoğan’ı salondaki gençler coşkulu şekilde alkışladı.