Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Allah’ın izni ve milletimizin desteğiyle önümüzdeki yıllarda İzmir’e her alanda çok daha fazla eser ve hizmet kazandıracağız. Sizlerden bunları her İzmirli kardeşimizi anlatarak tamamen yalan ve talan kılıfı haline dönüşen istismarcı ideolojik söylemler yerine eser ve hizmet siyasetine yönelmelerini sağlamanızı istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere İzmir’e geldi. Halkapınar Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede partililere seslenen Erdoğan, "Biz her kesimden insanı ile 85 milyonun tamamına olan sevgimizi muhabbetimizi eser ve hizmet siyasetiyle göstermiş bir partiyiz. Artık 22 yıl geride bırakan iktidarlarımız döneminde yaptığımız işler bırakın bir önceki aynı süreyi Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının 5 katı 10 katıdır. Ancak insan fıtratı sahip olduğu imkanları nasıl elde ettiğini bir süre sonra unutmaya sanki hep varmış gibi hissetmeye meyaldir. Bunun için bize düşen vazife her fırsatta ülkemize kazandırdığımız eserleri milletimize verdiğimiz hizmetleri vatan topraklarının her karşına yaptığımız yatırımları hatırlatmaktır. Nitekim İzmir’e de son 22 yılda günümüz rakamlarıyla bir trilyon 275 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Adalette 16 milyar lira, eğitimde 69 milyar lira ve gençlik sporda 11 milyar lira, sosyal yardımlarda 145 milyar lira, sağlıkta 45 milyar lira, çevre ve şehircilikte 186 milyar lira, ulaştırmada 245 milyar lira, tarım ve ormanda tarımsal hibe destekleri dahil 121 milyar lira, sanayi ve teknolojide verdiğimiz teşviklerle birlikte 46 milyar lira, enerjisi de kamu ve özel toplam 326 milyar lira, kültür ve turizmde 7 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte toplam 58 milyar lira yatırımı hayata geçirdik. İzmir’e 4 yeni devlet üniversitesi kurduk. İkisi stadyum olmak üzere toplam 115 adet spor tesisi inşa ettik. Toplam 4 bin 906 yataklı 47 hastane ve ek binalar dahil 132 sağlık tesisi yaptık. İzmir Şehir Hastanemiz 2 bin 60 yatağı ile 1 yıldan beri vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Dikili Devlet Hastanemizi 50 yatağı ile önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Selçuk Devlet Hastanemizi 50 yatağı ile, Buca Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizi ise 70 ünitesiyle yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Ayrıca 800 yataklı Tepecik Şehir Hastanemizi yatırım programımıza aldık. TOKİ kanalı ile İzmir’de toplam 25 bin 164 konut projesini hayata geçirdik" dedi.

"İzmir’deki çalışmalarımız devam ediyor"

İzmir’e yapılan yatırımları anlatmaya devam eden Erdoğan, "İzmir’deki 5 millet bahçesi projemizden birini bitirmek üzereyiz, diğerleri ile ilgili çalışmalar çeşitli safhalarda sürüyor. Karayollarında İzmir’in 2002 yılında 431 kilometre olan bölünmüş yol mesafesini 977 kilometreye çıkardık. Uzunluğu 55,5 kilometre olan İzmir Çevre Yolunu etaplar halinde tamamlayıp Konak Tünelini de açarak şehir içi trafiğini rahatlattık. İzmir-İstanbul Otoyolunu inşa ederek yaklaşık 8,5 saat süren yolculuk süresini 3,5 saate indirdik. Menemen, Aliağa, Çandarlı Otoyolunu açtık. İzmir’in trafik sorununa kalıcı çözüm getirmek amacıyla İZBAN projesini hayata geçirdik. İZBAN şehrin kuzeyindeki Aliağa’dan güneyindeki Selçuk’a kadar uzanan 136 kilometrelik bir güzergahta şu anda hizmet veriyor. Yapımı süren Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattımızı inşallah 2027’de bitirmeyi hedefliyoruz. Kemalpaşa Lojistik merkezi ile bu bölgeyi lojistik sektörünün ve sanayinin nabzını tutacak bir merkeze dönüştürdük. Adnan Menderes Havalimanımızı yenileyip kapasitesini artırarak 2002 yılında 2,3 milyon olan yolcu trafiğini 2024 yılında 11,5 milyonun üzerine çıkardık. Deniz yolunda İzmir Yeni Foça Yat Limanını açtık. Özdere, Dikili, Çeşme Şifn- Çeşmealtı ve Şakran’da 5 yeni yat limanı için etüt proje hazırlıyoruz. Su ve sulama yatırımlarında son 22 yılda şehrimize 8 içme suyu tesisi, 52 sulama tesisi, 109 taşkın koruma tesisi, 10 gölet, barajlar, yeraltı depolama tesisleri gibi toplam 225 tesis inşa ettik. İzmir’e 4 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi 5 teknopark, 100 bin araştırma geliştirme merkezi ile 25 tasarım merkezi kurduk. Verdiğimiz teşviklerle tamamlanan 2 bin 930 özel sektör projesinde 328 milyar lira yatırım gerçekleştirerek 111 bin kişilik istihdam sağlandı. Şubat ayında Çeşme’ye seneye de Karaburun’a doğalgaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Allah’ın izni ve milletimizin desteğiyle önümüzdeki yıllarda İzmir’e her alanda çok daha fazla eser ve hizmet kazandıracağız. Sizlerden bunları her İzmirli kardeşimizi anlatarak tamamen yalan ve talan kılıfı haline dönüşen istismarcı ideolojik söylemler yerine eser ve hizmet siyasetine yönelmelerini sağlamanızı istiyorum" diye konuştu.