Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde liderlerle temasları devam ediyor. Zirvede ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni görüştü. İki lider Meloni’nin seçiminden bu yana ilk kez zirvede bir araya geldi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.