Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlık ittifakı olarak ateşkese uyulması ve Gazze’de yaraların sarılması için daha fazla çalışmamız lazım. İsrail’in mutabakata rağmen saldırılarını sürdürmesi endişe verici" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh ve heyetini Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 yıl sonra gerçekleşen bu ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanına hükümet üyeleri, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, iş insanları, sanatçılar ve basın mensuplarından oluşan kalabalık bir heyet eşlik ediyor. Ben de önümüzdeki dönemde Moğolistan’a bir iadeyi ziyarette bulunmayı istiyorum. Geçtiğimiz sene de ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 55. yıl dönümüydü. Münasebetlerimizi 2004 yılında kapsamlı ortaklık seviyesine çıkardık. Bugün değerli dostumla, özellikle ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık. Stratejik ortaklık tesisine yönelik ortak bildiriyi az önce huzurlarınızda imzaladık” dedi.

"Bu ortaklığın ülkelerimize, ata yurdumuz olan Orta Asya’ya ve dünyaya hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ayrıca bakanlıklarımız ve kurumlarımız arasında eğitim, çevre, gençlik ve spor, enerji, ulaştırma gibi muhtelif alanlarda belgeler imzalandı. Bütün bu belgeler ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirecek ve mevcut iş birliğimizi ileri noktalara taşıyacaktır. Moğolistan’ın açıkladığı mega projeleri de dikkate almak suretiyle inşaat, altyapı, ulaştırma, savunma sanayi, madencilik, turizm, tarım, hayvancılık ve diğer sektörlere odaklanmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İki ülke şirketlerine karşılıklı yatırımlar ve ortak projeler gerçekleştirmeleri için çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret noktasında ilk etapta hedefimiz olan 100 milyon dolar rakamını geçtik. Bu rakamın gerçek potansiyelimizin çok gerisinde olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ticaretimizi arttırıcı tedbirler üzerinde durduk. Münasebetlerimizin belki de en önemli boyutunu teşkil eden tarihi, beşeri ve kültürel ilişkilerimizi derinleştirme kararlılığımızı teyit ettik. 1992 yılından bugüne kayda değer sayıda Moğol öğrencinin Türkiye burslarından istifade etmelerini sağladık. Sayının daha da artması ortak hedefimizdir. Tarihimizin en önemli eserlerinden Orhun Kitabelerini muhafaza altına aldığımız Orhun Müzesi’ni 2008 yılında hizmete sunmuştuk. Bu defa Bilge Tonyukuk yazıtlarının korunması için TİKA’nın iş birliğiyle yürütülen müze inşaatını bu yıl içerisinde tamamlamayı amaçlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

BAYKAR’ı ziyaret edecekler

Bugünkü görüşmelerinde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Filistin ve Ukrayna gibi güncel, bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele aldıklarını, uluslararası platformlardaki işbirliklerinin devamı ile Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşlardaki dayanışmayı güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti, Ankara’da savunma sanayi ürünlerimizi de bizzat başta TUSAŞ olmak üzere incelediler. İstanbul’da da yarın BAYKAR’ı ziyaret etmek suretiyle temaslarını sürdürecekler. Ziyaret kapsamında Moğolistan’ı dünyada başarıyla temsil eden Morin huur orkestrası da İstanbul’da bir konser verecek. Sayın Cumhurbaşkanı güçlü bir gitaristtir. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti Van şehrimizi de ziyaret etmek suretiyle 2022 yılında Türk ve Moğol arkeologların çalışmalarıyla keşfedilen İlhanlı Hükümdarı Hülâgû Han’ın yazlık sarayının kazı alanında incelemelerde bulunacaklar" dedi.

"Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes mutabakatıyla ilgili de, "Mutabakatın başta 467 gündür İsrail zulmüne sabırla direnen Gazze halkı olmak üzere tüm Filistinli kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Mutabakata varılmasında emeği geçen Katar ve Mısır başta olmak üzere arabulucu ülkelere teşekkür ediyoruz. Çoğu kadın ve çocuk 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir. Dün gece boyunca Gazze sokaklarına taşan sevinç, coşku, gurur, işte bu sarsılmaz imanın ve kahramanca mücadelenin eseridir. Şimdi bizleri İsrail’in Gazze’de yol açtığı büyük yıkımı ortadan kaldırmak, insani yardımları kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırmak gibi çok önemli işler bekliyor. İnsanlık ittifakı olarak özellikle bundan sonra hem ateşkese uyulması hem de Gazze’de yaraların sarılması için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Gazze öyle, Suriye öyle. Her iki tarafta da bu yükümüzü yüklenerek inşallah yola devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İsrail’in mutabakata rağmen saldırılarını ve katliamlarını sürdürmesinin, endişelerini haklı olarak arttırmakta olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail hükümetinin ateşkesi, ihlal ve istismar etmesine izin verilmemelidir. Uluslararası toplum 50 bin evladını kurban vermiş, Gazze halkına karşı bu hukuki ve ahlaki sorumlu yerine getirmelidir. Bizim yıllardan bu yana söylediğimiz üzere, Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrar ancak Filistin’e barış gelmesi ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin sona ermesiyle mümkündür. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine de bir an önce başlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkem ve milletim adına, ser veren ama Gazze’yi işgalcilere vermeyen kardeşlerimi bir kez daha saygıyla selamlıyor, Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum” açıklamasını yaptı.