Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde İsrail Büyükelçisi Irit Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Lillian’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkçe "Nasılsınız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Sağ olun, siz nasılsınız?" diye sordu. Lillian’ın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Büyükelçisi Irit Lillian’ı kabul etti.

Eroğlu: “Savunma sanayimizi dışarıdan alıyorduk, şu anda yüzde 85’ini biz yapıyoruz”

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