Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı ile Al Khair Vakfı tarafından düzenlenen "Gazze'nin Geleceği" başlıklı Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı ile Al Khair Vakfı tarafından düzenlenen "Gazze'nin Geleceği" başlıklı Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda konuşmasına besmele çekerek başladı.

İslam ülkelerinin Gazze'deki zulme ortak tepki vermesi ve ortak hareket edilmesi için diplomatik temasları sürdürdüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin'de işgal ve katliam sona erinceye, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın Gazze’nin Geleceği - Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi’ne gönderdiği video mesaj pic.twitter.com/bsIQsqza0Q— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) November 29, 2024

İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesi ve güç birliğinde bulunmasının ne kadar önemli olduğunu 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan katliamlar vesilesiyle bir kez daha müşahede ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyanın gözleri önünde çoğu çocuk ve kadın 50 bine yakın Filistinlinin şehit edildiğini belirterek, İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan bombardımanları sonucu 100 binden fazla Filistinli masum yaralandığını hatırlattı.

Bu arada Lübnan'a ulaştırılan yardım miktarının da bin 300 tonu aştığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam ülkelerinin Gazze'deki zulme ortak tepki vermesi ve ortak hareket edilmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Filistin'de işgal ve katliam sona erinceye, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Uluslararası insani yardım zirvesinin bizlere bu mücadelemizde destek olacağına inanıyorum" diye konuştu.