Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant kentinde temaslarını sürdürüyor. Dün Semerkant’a gelen ve ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi’ne katıldı. İkili görüşmelerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.