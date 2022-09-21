Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle New York’ta temaslarını sürdürüyor. Dün BM Genel Kurulu’nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İngiltere Başbakanı Liz Truss ile görüşme gerçekleştirdi.