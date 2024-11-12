Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’daki temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi’ne (WLCAS) katılmak üzere geldiği Bakü’de ikili görüşmelerine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ve İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirmek, ticaret hacmini artırmak için gayretlerin süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki çatışmaları sona erdirmek için Türkiye’nin ortaya koyduğu çabaların devam ettiğini belirtti.

Erdoğan, COP29 Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi’nde hitap edecek.