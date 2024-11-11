Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı’na katılmak üzere Suudi Arabistan’a geldi. Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nda karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra zirvenin yapılacağı alana geçti. Erdoğan, zirve öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı. Aile fotoğrafı çekiminde Erdoğan’ın solunda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, sağında ise Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın eşlik ediyor.