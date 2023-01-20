Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında müjde vererek “İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz. Sizlere yönelik özel bir sosyal konut projesi başlatıyoruz. Hedefimiz her Romana bir yuva. 12 ilimizde Romanlara özel konut projesi için hazırlık yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında müjde vererek “İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz. Sizlere yönelik özel bir sosyal konut projesi başlatıyoruz. Hedefimiz her Romana bir yuva. 12 ilimizde Romanlara özel konut projesi için hazırlık yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programına katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile sanat dünyasının sevilen isimlerinden Suzan Kardeş, Kobra Murat, Kibariye, Alişan ile çok sayıda Roman vatandaş katılım gösterdi. Programın yapılacağı salona giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılaştı. Program, Guinness Rekorlar Kitabı’na en hızlı keman virtüözü unvanıyla girmiş olan Muhammed Yıldırır konseriyle başladı. Programın devamında sanatçılar sevilen Roman müzikleri ile kulakların pasını sildi.

“Birileri sadece oy istemek için kapınızı çalar bizim sizinle geçmişten gelen yol arkadaşlığımız var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmasına Romanları selamlayarak “Çocukluğum sizler ile geçti, sizler benim kandan öte can kardeşlerimsiniz. Birileri sizin adınızı sadece siyaseten anar, birileri sadece oy istemek için kapınızı çalar. Bizim sizinle geçmişten gelen yol arkadaşlığımız var. Bugün ‘Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz’ diye bir araya geldik. İnşallah kardeşliğimizi daha da güçlendireceğiz. Hangi göreve geldiysem, hangi sorumluluğu üstlendiysem hep dönüp size baktım, dönüp sizin için neler yapabileceğime baktım. Yaptığım çalışmaların şahidi sizlersiniz. Tüm bu çalışmaları herhangi bir ideolojik dayatma veya siyasi çıkar gayesi ile değil, canı gönülden yürüttük. Vatandaşlarımızı kucaklarken Romanlar başta olmak üzere kimseyi dışarıda bırakmadık. Kalbimiz hep sizlerle birlikte oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılında bir kez daha sizlerin gönül dostluğuna, yol arkadaşlığına talibim. Doğum yerim Kasımpaşa. Bu Haliç neydi? Çamur deryası. Pislik kokudan geçilmezdi. Burayı elhamdülillah biz temizledik” ifadelerini kullandı.

“Sizlere yönelik özel bir sosyal konut projesi başlatıyoruz, hedefimiz her Romana bir yuva”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında “AK Parti Romanlarımızın da gönlündeki en büyük partisi olmuştur. 21 yıldır sizler ile omuz omuza çalışıyoruz. Sizlere bugün müjdelerim var. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz. 25 ilimize valilik bünyesinde sizi temsil eden koordinatör olacak. Kendi işini kurmak isteyen Roman vatandaşlarımıza KOSGEB vasıtasıyla destek verilecek. İlgili bakanlıklarımızın iş birliğiyle sizlere yönelik özel bir sosyal konut projesi başlatıyoruz. Hedefimiz her Romana bir yuva. Sizleri uygun ödeme imkanlarıyla modern ve huzurlu eve kavuşturacağız. 12 ilimizde Romanlara özel konut projesi için hazırlık yapıyoruz” şeklinde konuştu.