Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum’da katılacağı toplu açılış töreni için vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Kadeş Barış Meydanı’na geldi. 7’den 70’e yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanları doldurdu. Tören alanında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Al Sharq Uluslararası Gençlik Konferansı’na katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Al Sharq Uluslararası Gençlik Konferansı’na katıldı

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