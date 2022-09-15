Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in davetlisi olarak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi toplantısına katılmak üzere geldiği Özbekistan’da Hz. Hızır Türbesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in davetlisi olarak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi toplantısına katılmak üzere geldiği Özbekistan’da Hz. Hızır Türbesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi toplantısına katılmak üzere geldiği Özbekistan’ın Semerkant kentinde ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Hz. Hızır Türbesi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın zirvede bir konuşma yapması ve ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.