Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Hollanda Başbakanı Mart Rutte ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmesinin ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

Erdoğan’ın ayrıca Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile de bir araya gelmesi bekleniyor.