Hırvatistan temasları kapsamında Türkiye-Hırvatistan İş Forumu’na katılmasının ardından Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç’i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun son durağı olan Hırvatistan’da temaslarını sürdürüyor. Sisak İslam Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vatan Anıtı’na çelenk koydu. Erdoğan, daha sonra saygı duruşunda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Hırvatistan’da Vatan Anıtı’na çelenk koydu.

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