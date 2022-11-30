Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Virander Paul’u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Virander Paul’u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün güdümündeki partiyi kollayan, masanın etrafındakilere gülücük dağıtan ucube bir teklif çıkarttılar”
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Hindistan Büyükelçisi Virander Paul, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Paul’un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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