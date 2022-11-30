Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Hindistan Büyükelçisi Virander Paul, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Paul’un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün güdümündeki partiyi kollayan, masanın etrafındakilere gülücük dağıtan ucube bir teklif çıkarttılar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün güdümündeki partiyi kollayan, masanın etrafındakilere gülücük dağıtan ucube bir teklif çıkarttılar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Virander Paul’u kabul etti.

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