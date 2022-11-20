Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya dönüşü, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik düzenlenen ’Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdi. Erdoğan’ın Milli Savunma Bakanı Akar’a harekat emrini verdiği görüntülerde harekata ilişkin Bakan Akar’dan bilgi aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdiği anlara dair fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.

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