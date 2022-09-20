Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüşmesinin ardından Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü.

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