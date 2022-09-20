Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etmesinin ardından Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüştü.

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