Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etmesinin ardından Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüştü.
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