Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gazze’de sükunetin ve barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa elbette yapmaktan çekinmeyiz. Lübnan gibi Gazze’de de bir an önce ateşkes sağlanması ümidiyle” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heysem bin Tarık’ı Türkiye’de misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Ziyaretin Umman’dan Türkiye’ye devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyareti teşkil ettiğini ifade eden Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde Umman’a iade-i ziyarette bulunmayı öngörüyorum. Köklü tarihi ve kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Umman’la ilişkilerimiz her alanda gelişmeye devam ediyor. Değerli kardeşimle birlikte münasebetlerimizi her alanda çok daha ileri noktalara taşımak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık’a geçen yıl Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından sergilediği güçlü dayanışma için bir kez daha teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık’a Yemen İhtilafı başta olmak üzere bölgeyi ilgilendiren birçok meselede elini taşın altına koymak suretiyle barışın tesisi için sarf ettiği çabalar takdire şayan olduğunu, gerek Türkiye-Umman ilişkilerine gerek bölgenin barış ve istikrarına katkılarından ötürü Sultan Heysem Bin Tarık’a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı’nı biraz önce takdim ettiğini belirtti. Umman Sultanı Heysem Bin Tarık tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Al Said Nişanı takdim edildiğini söyledi.

"Ekonomi ve ticari ilişkilerimizi mevcut potansiyelimizi yansıtacak şekilde ilk aşamada 5milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

Bugünkü görüşmelerde çeşitli alanlara yayılan ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdiklerini bildiren Erdoğan, "İlişkilerimize kurumsal çerçeve kazandırmak arzusundayız. Bu amaçla yüksek düzeyli stratejik iş birliği mekanizması dahil istifade edebileceğimiz seçenekleri ele aldık. Dış ilişkiler, ekonomi, sanayi, yatırım, sağlık, kültür, taraf ve hayvancılık gibi başlıklarda iş birliğimizi ilerletmeye yönelik belge imzalandı, ortak bildiri kabul edildi. Ekonomi ve ticari ilişkilerimizi mevcut potansiyelimizi yansıtacak şekilde ilk aşamada 5milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Müteahhitlik firmalarımız Umman’da bugüne kadar yaklaşık 7 milyar dolar değerinde projeyi başarıyla tamamladı. Aziz kardeşimle şirketlerimizin Umman 2040 vizyonuna yapabilecekleri katkılara da değindik. Bu vesileyle Umman heyetinin yarın Türk İş Dünyası’nın temsilcileriyle yapacağı toplantıdan somut neticeler alınmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BOTAŞ ile Ummanlı muhatabı arasındaki anlaşma uyarınca 2025 yılından itibaren Umman’dan sıvılaştırılmış gaz tedarikine başlanacak olmasıyla enerji alanında iş birliğinde yeni bir döneme girmiş olacaklarını ifade etti. Görüşmelerde savunma sanayi iş birliği de gündeme geldiğini Umman’ın Türk ürünlerini tercih etmesinden iftihar ettiğini söyledi.

Bugün değerli kardeşim ve heyetiyle bölgemizde yaşanan gelişmeleri de etraflıca gözden geçirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ummanlı kardeşlerimizin uluslararası ve bölgesel sorunların diyalog yoluyla aşılmasına yönelik çabalara verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. Bu konularda Ummanlı İstişare ve iş birliğine önem veriyor, benzer görüşleri paylaşıyoruz. Bilhassa İsrail’in Filistin’deki katliamlarına ve bölge güvenliğini tehdit eden saldırılarına karşı İslam dünyasının daha somut ve kapsamlı iş birliği yapması gerektiğine vurgu yaptık” ifadelerini kullandı.

"Gazze’de sükunetin ve barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa elbette yapmaktan çekinmeyiz”

Lübnan’da ateşkesin teminine yönelik müzakerelerin olumluluğu sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Erdoğan, “Ülkemizin Lübnan’da barışın ve istikrarın sağlanmasında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Ancak Gazze’de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağımızın da altını çizmek istiyorum. Amerikan Başkanı Biden’ın Gazze’de ateşkes için yeni bir girişim başlatacaklarını duyurması çok geç kalmış ama önemli bir adımdır. Bu çatışmaların en başından bu yana kalıcı ateşkes sağlanması için gerek ara buluculuk olsun gerek garantörlük olsun üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazır olduğumuzu defaaletle ifade ettik bugün de aynı yerdeyiz. Gazze’de sükûnetin ve barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa elbette yapmaktan çekinmeyiz. Lübnan gibi Gazze’de de bir an önce ateşkes sağlanması ümidiyle” dedi.