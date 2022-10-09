Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul’da incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretleri sırasında turistler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Bu yüzyıl dünyanın her tarafında Türkiye yüzyılı olarak anılacak”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Bu yüzyıl dünyanın her tarafında Türkiye yüzyılı olarak anılacak”

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